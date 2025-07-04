Краматорськ: після повітряної тривоги у місті прогриміли потужні вибухи

Вранці 4 липня, близько 9:00, із різницею в кілька хвилин у Краматорську Донецької області пролунали два потужні вибухи, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Зазначається, що після прильотів до місця атаки виїхали багато машин швидкої допомоги.
На фотографіях, які місцеві жителі опублікували у соцмережах, видно високі клуби диму після атаки.
Попередньо є постраждалі.
Сигнал повітряної тривоги почав звучати у місті приблизно о 8:40.
Перед вибухами моніторингові канали повідомляли про наявність розвідувальних та ударних дронів у районі Краматорська та Слов'янська.
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