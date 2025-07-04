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Краматорськ: після повітряної тривоги у місті прогриміли потужні вибухи

04 липня 2025, 09:27

Краматорськ: після повітряної тривоги у місті прогриміли потужні вибухи

Два потужні вибухи пролунали вранці 4 липня у Краматорську Донецької області Два потужні вибухи пролунали вранці 4 липня у Краматорську Донецької області

Вранці 4 липня, близько 9:00, із різницею в кілька хвилин у Краматорську Донецької області пролунали два потужні вибухи, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що після прильотів до місця атаки виїхали багато машин швидкої допомоги.

На фотографіях, які місцеві жителі опублікували у соцмережах, видно високі клуби диму після атаки.

Попередньо є постраждалі.

Сигнал повітряної тривоги почав звучати у місті приблизно о 8:40.

Перед вибухами моніторингові канали повідомляли про наявність розвідувальних та ударних дронів у районі Краматорська та Слов'янська.

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