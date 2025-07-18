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ВСУ уничтожают российские ДРГ, которые пытаются заходить в села и города — Зеленский

18 июля 2025, 20:44

ВСУ уничтожают российские ДРГ, которые пытаются заходить в села и города — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Известно, что Силы обороны ликвидируют на передовой российские диверсионно-разведывательные группы.

«Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет», — отметил он.

По словам главы государства, именно в Донецкой области сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.  

«Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка - спасибо вам», — резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении

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