ЗСУ знищують російські ДРГ, які намагаються заходити в села та міста — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Відомо, що Сили оборони ліквідують передовий російські диверсійно-розвідувальні групи.
«Кожна російська спроба прориватися вперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватися та заходити до українських міст та сіл. Жодна така російська ДРГ шансів на виживання не матиме», — зазначив він.
За словами глави держави, саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта.
Окремо хочу відзначити за бої саме на Покровському напрямку наших воїнів Сил спеціальних операцій та 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Новопавлівський напрямок: воїни 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку – дякую вам», — резюмував Зеленський.
Раніше ми писали, що українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
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