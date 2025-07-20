Австралия передала Украине большую часть танков Abrams

Австралия передала Украине основную часть из 49 американских танков M1A1 Abrams, обещанных в рамках военной помощи. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Министерства обороны Австралии от 19 июля.



Как уточнили в ведомстве, «большая часть» танков уже доставлена, а оставшиеся машины должны поступить в Украину в течение ближайших месяцев.

«В ответ на просьбу правительства Украины Австралия предоставляет 49 танков Abrams для поддержки борьбы с незаконным и аморальным вторжением России», — говорится на сайте Министерства обороны Австралии.



Общая стоимость поставленных танков составила около 160 миллионов долларов США. Суммарный объем военной помощи Канберры Киеву с начала войны оценен в 980 миллионов долларов.



Речь идет о модификации M1A1AIM — усовершенствованной версии основного боевого танка M1 Abrams. До ввода в эксплуатацию техника проходит дооснащение современными средствами защиты, включая:



Блоки динамической защиты (ДЗ) — для повышения устойчивости к кумулятивным боеприпасам и противотанковым ракетам.

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — для защиты от управляемых дронов и высокоточного оружия.

«Мангалы» — решетчатые экраны, размещаемые на корпусе танка для защиты от атак с воздуха, в том числе от дронов-камикадзе.



Танки M1A1 Abrams сочетают в себе мощное вооружение, высокую защиту (в базовой конфигурации используется композитная броня и слоистые материалы) и хорошую подвижность. Их адаптация к условиям современной войны делает поставку особенно ценной для ВСУ, говорится в сообщении на сайте австралийского оборонного ведомства.

Напомним, США и европейские страны НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине.