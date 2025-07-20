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Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams

20 липня 2025, 13:07

Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams

Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams

Австралія передала Україні основну частину із 49 американських танків M1A1 Abrams, обіцяних у рамках воєнної допомоги. Про це повідомляє DW із посиланням на заяву Міністерства оборони Австралії від 19 липня.

Як уточнили у оборонному відомстві, «більшу частину» танків уже доставлено, а машини, що залишилися, повинні надійти в Україну протягом найближчих місяців.

«У відповідь на прохання уряду України Австралія надає 49 танків Abrams для підтримки боротьби з незаконним та аморальним вторгненням Росії», — йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Загальна вартість поставлених танків становить близько 160 мільйонів доларів США. Сумарний обсяг військової допомоги Канберри Києву з початку війни оцінено у 980 мільйонів доларів.

Йдеться про модифікацію M1A1AIM — удосконалену версію основного бойового танка M1 Abrams. До введення в експлуатацію техніка проходить дооснащення сучасними засобами захисту, включаючи:

Блоки динамічного захисту (ДЗ) — для підвищення стійкості до кумулятивних боєприпасів та протитанкових ракет.

Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) — для захисту від керованих дронів та високоточної зброї.

«Мангали» — ґратчасті екрани, що розміщуються на корпусі танка для захисту від атак з повітря, у тому числі від дронів-камікадзе.

Танки M1A1 Abrams поєднують потужне озброєння, високий захист (у базовій конфігурації використовується композитна броня і шаруваті матеріали) і хорошу рухливість. Їх адаптація до умов сучасної війни робить постачання особливо цінним для ЗСУ, йдеться у повідомленні на сайті австралійської Міноборони.

Нагадаємо, США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні.

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Abrams воєнна допомога
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