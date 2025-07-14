США и европейские страны НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине: Трамп объяснил, как это будет работать

Система ПВО Patriot. Фото: Raytheon

США производят лучшее оружие в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает «Суспільне».



По его словам, европейские страны это знают.



«Сегодня у нас есть соглашение. И я попрошу Марка говорить об этом. Однако мы сегодня заключили соглашение, согласно которому мы будем присылать им оружие, а они за него будут платить. Некоторые страны могут покупать оружие для себя в США, а Украине передавать из своих запасов», – отметил Трамп.

Напомним, что Трамп пригрозил России 100% тарифами и установил крайний срок для мирного соглашения с Украиной.