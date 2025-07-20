Дроны Mara пресекли мотоциклетный штурм россиян под Липовым в Донецкой области

Операторы беспилотных летательных аппаратов из боевого сектора Mara 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины успешно предотвратили попытку мотоциклетного штурма.



Российские войска пытались выдвинуться в районе села Липовое Донецкой области. Однако благодаря точным и скоординированным действиям операторов БПЛА подразделения Mara украинским защитникам удалось сорвать план оккупантов и не допустить прорыва линии обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожают российские диверссионно-разведывательные группы, которые пытаются заходить в села и города Донецкой области.