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Дрони Mara зупинили мотоциклетний штурм росіян під Липовим у Донецькій області

20 липня 2025, 17:51

Дрони Mara зупинили мотоциклетний штурм росіян під Липовим у Донецькій області

Оператори безпілотних літальних апаратів із бойового сектору Mara 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України успішно запобігли спробі мотоциклетного штурму.

Російські війська намагалися висунутись у районі села Липове Донецької області. Проте завдяки точним та скоординованим діям операторів БПЛА підрозділу Mara українським захисникам вдалося зірвати план окупантів та не допустити прориву лінії оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищують російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються заходити до сіл та міст Донецької області.

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