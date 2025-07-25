Россияне убили 2 мирных жителя Донетчины за сутки

Результат обстрела РФ в Константиновке.

За сутки 24 июля российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — оба погибли в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, ещё 17 человек получили ранения: 14 — также в Константиновке, 3 — в Мирнограде.







По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области (без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи) российская агрессия унесла жизни 3376 человек, еще 7668 мирных жителей были ранены.

Напомним, 24 июля россияне FPV-дроном атаковали гражданского в городе Мирноград Донецкой области.