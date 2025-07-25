Росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу

Результат обстрілу РФ у Костянтинівці.

За добу 24 липня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — обидва загинули в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ще 17 осіб дістали поранення: 14 — також у Костянтинівці, 3 — у Мирнограді.







За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) російська агресія забрала життя 3376 осіб, ще 7668 мирних жителів було поранено.

Нагадаємо, 24 липня росіяни FPV-дроном атакували цивільного у місті Мирноград Донецької області.