Російські військові дроном атакували жителя Мирнограда: він поранений

24 липня росіяни FPV-дроном атакували цивільного у місті Мирноград Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, внаслідок атаки місцевий житель отримав поранення.



«Ще раз закликаю всіх жителів Донеччини: будьте відповідальними, евакуюйтеся у безпечніші регіони України», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що 24 липня російська армія масовано вдарила по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинули дві жінки, ще 14 людей поранені.