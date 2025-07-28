Обновлена карта угроз: сколько времени у городов после пуска «Кинжала»

МиГ-31К с подвешенной гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» — носитель одной из самых опасных угроз для Украины.

Российский МиГ-31К/И, несущий гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал», представляет серьёзную угрозу для всей Украины. По данным авиационного канала AviVector, ракета способна развивать скорость до 3400 м/с и поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Карта времени подлета ракеты Х-47М2 «Кинжал» к городам Украины при пуске с Тамбовской области. Источник: AviVector

На опубликованной карте угроз показано, сколько времени есть у украинских городов после пуска ракеты с вероятных позиций в Тамбовской области РФ. Большинство населённых пунктов — в зоне поражения менее чем за 5 минут.

Время подлета к крупным городам:

Харьков — 2 мин 25 сек

Сумы — 2 мин 30 сек

Полтава, Днепр, Запорожье — около 3 мин 20 сек

Киев — 4 мин

Одесса, Николаев — около 5 мин

Львов, Ивано-Франковск — 5:40–7:00 мин

Ужгород — до 7 минут

Это означает, что у ПВО и служб экстренного реагирования остаются считаные минуты с момента пуска до потенциального удара.



Контекст: «Кинжал» — одна из самых сложных для перехвата ракет. Её траектория нестабильна, а самолёт-носитель может запускать её с удалённых рубежей, не входя в зону действия украинской ПВО.

Напомним, во время массированного российского удара в ночь с 20 на 21 июля четыре истребителя Су-27 Воздушных сил Украины случайно пересекли границу с Румынией.