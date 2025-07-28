Обновлена карта угроз: сколько времени у городов после пуска «Кинжала»

Российский МиГ-31К/И, несущий гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал», представляет серьёзную угрозу для всей Украины. По данным авиационного канала AviVector, ракета способна развивать скорость до 3400 м/с и поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Карта времени подлета ракеты Х-47М2 «Кинжал» к городам Украины при пуске с Тамбовской области. Источник: AviVector
На опубликованной карте угроз показано, сколько времени есть у украинских городов после пуска ракеты с вероятных позиций в Тамбовской области РФ. Большинство населённых пунктов — в зоне поражения менее чем за 5 минут.
Время подлета к крупным городам:
Это означает, что у ПВО и служб экстренного реагирования остаются считаные минуты с момента пуска до потенциального удара.
Контекст: «Кинжал» — одна из самых сложных для перехвата ракет. Её траектория нестабильна, а самолёт-носитель может запускать её с удалённых рубежей, не входя в зону действия украинской ПВО.
Напомним, во время массированного российского удара в ночь с 20 на 21 июля четыре истребителя Су-27 Воздушных сил Украины случайно пересекли границу с Румынией.
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