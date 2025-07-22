Винищувачі ЗСУ випадково перетнули кордон із Румунією

Проліт винищувача над Румунією

Під час масованого російського удару в ніч із 20 на 21 липня чотири винищувачі Су-27 Повітряних сил України випадково перетнули кордон із Румунією. Відповідне відео опублікував авіаційний канал AviVector.



За даними Міністерства оборони Румунії, українські літаки перебували в прикордонних районах. У відповідь у повітря були підняті румунські F-16 та італійські Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, тієї ж ночі Росія атакувала Україну 426 дронами-камікадзе «Шахед» та імітаторами різних типів із шести напрямків, а також випустила:

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал»,

4 крилаті ракети «Калібр»,

1 ракету «Іскандер-К»,

14 ракет Х-101 із території Саратовської області.

Силами ППО України, включаючи бойову авіацію, було знищено всі 24 ракети — 100% перехоплення.