Винищувачі ЗСУ випадково перетнули кордон із Румунією

Під час масованого російського удару в ніч із 20 на 21 липня чотири винищувачі Су-27 Повітряних сил України випадково перетнули кордон із Румунією. Відповідне відео опублікував авіаційний канал AviVector.
За даними Міністерства оборони Румунії, українські літаки перебували в прикордонних районах. У відповідь у повітря були підняті румунські F-16 та італійські Eurofighter Typhoon.
Нагадаємо, тієї ж ночі Росія атакувала Україну 426 дронами-камікадзе «Шахед» та імітаторами різних типів із шести напрямків, а також випустила:
Силами ППО України, включаючи бойову авіацію, було знищено всі 24 ракети — 100% перехоплення.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях