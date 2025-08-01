Покровск под контролем ВСУ: попытки прорыва оккупантов остаются безуспешными

Российские войска пока не заходили в Покровск основными силами. Украинские силы сохраняют полный контроль над Покровском. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника регулярно пытаются прорваться в город, однако такие попытки блокируются.



Распространяемые противником сообщения о «взятии» Покровска — часть информационно-психологической операции и не соответствуют действительности. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный Краматорск».



Российские войска сосредоточены вокруг города и, по данным аналитиков, могут продолжать попытки окружения с разных направлений. Однако в настоящее время широкомасштабного штурма не наблюдается.



«Нет, основными силами — не заходили. О чем речь? Конечно, ситуация крайне сложная, и враг рано или поздно может попытаться войти в южные кварталы города. Но эта операция не на день и не на два — она затянется. Покровск остается одной из ключевых точек этой войны. Никто его не отдаст. Для врага там будет настоящий ад», — говорится в сообщении.

Факт отсутствия российских войск в самом Покровске подтвердил в эфире Радио Свобода («Радио Донбасс.Реалии») 31 июля начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов.



По разным источникам, оккупанты продолжают вести боевые действия на подступах к городу, в частности, пытаются пробиться к юго-западным окраинам, используя диверсионные и тактические группы. Однако о масштабных наступательных действиях внутри города речи не идет.

Напомним, ВС РФ уже вошли в город Родинское и находятся в окрестностях Белицкого, а это ставит под угрозу линию снабжения в Покровск.