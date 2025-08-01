Покровськ під контролем ЗСУ: спроби прориву окупантів залишаються безуспішними

Російські війська поки що не заходили до Покровська основними силами. Українські сили зберігають повний контроль над Покровськом. Диверсійно-розвідувальні групи противника регулярно намагаються прорватися до міста, проте такі спроби блокуються.



Повідомлення, що розповсюджуються противником, про «взяття» Покровська — частина інформаційно-психологічної операції і не відповідають дійсності. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний Краматорськ».



Російські війська зосереджені навколо міста та, за даними аналітиків, можуть продовжувати спроби оточення з різних напрямків. Однак нині широкомасштабного штурму немає.



«Ні, основними силами не заходили. Про що йдеться? Звичайно, ситуація вкрай складна, і ворог рано чи пізно може спробувати увійти до південних кварталів міста. Але ця операція не на день і не на два — вона затягнеться. Покровськ залишається однією з ключових точок цієї війни. Ніхто його не віддасть. Для ворога там буде справжнє пекло», — йдеться у повідомленні.

Факт відсутності російських військ у Покровську підтвердив в ефірі Радіо Свобода («Радіо Донбас.Реалії») 31 липня начальник відділу комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Ганни Київської Артем Прибильнов.



За різними джерелами, окупанти продовжують вести бойові дії на підступах до міста, зокрема намагаються пробитися до південно-західних околиць, використовуючи диверсійні та тактичні групи. Однак про масштабні наступальні дії всередині міста не йдеться.

Нагадаємо, ЗС РФ вже увійшли до міста Родинське і знаходяться на околицях Білицького, а це ставить під загрозу лінію постачання до Покровська.