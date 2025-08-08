На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление

Иллюстративное фото

В группировке «ЛНР» опубликовали базу данных украинских детей для усыновления. Ребенка можно выбрать по цвету глаз и волос. Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Отмечается, что в базе, которая опубликована на сайте «Минобразования ЛНР», содержатся данные о 294 детях в возрасте до 17 лет.

Опубликованы их имена и фотографии, описаны характеры и увлечения. Детей можно отобрать по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а еще по наличию братьев и сестер.

«То, как они описывают наших детей, ничем не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен остановить», — заявил Николай Кулеба, который обратил внимание на базу данных.

Он отметил, что большинство детей в базе «родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство, родителей некоторых убили именно оккупационные власти, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение».