Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление

08 августа 2025, 12:30

На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

В группировке «ЛНР» опубликовали базу данных украинских детей для усыновления. Ребенка можно выбрать по цвету глаз и волос. Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Отмечается, что в базе, которая опубликована на сайте «Минобразования ЛНР», содержатся данные о 294 детях в возрасте до 17 лет. 

Опубликованы их имена и фотографии, описаны характеры и увлечения. Детей можно отобрать по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а еще по наличию братьев и сестер.

«То, как они описывают наших детей, ничем не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен остановить», — заявил Николай Кулеба, который обратил внимание на базу данных.

Он отметил, что большинство детей в базе «родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство, родителей некоторых убили именно оккупационные власти, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Дети Усыновление Луганская область Оккупированная территория ЛНР база данных
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
10:04
Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
17:27
РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях
14:55
«ЛНР» заявила об обстреле рейсового автобуса и жертвах — спустя 4 дня после инцидента
13:52
Пушилин попросил Путина достроить скандальный водовод из Дона
23:16
Оккупанты превращают захваченный Донбасс в зону террора: арестованы десятки мирных жителей
все новости
14:17
Из-за российских обстрелов затапливает шахту «Добропольская» — Волынец
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
11:35
Британский телеканал выяснял, стоит ли ждать прекращения огня после встречи Трампа и Путина
10:52
Россияне 22 раза за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: много раненых — ОВА
09:22
Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами
08:45
Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары
22:25
За бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая внесли залог в 10 миллионов гривен
21:33
В Покровске ситуация сложная, все дороги контролируются российскими дронами
20:42
Армия РФ вечером атаковала Краматорск
19:58
Цифровой ТЦК, контракты с улучшенными условиями и другое: ключевые цели Минобороны на следующие полгода
19:31
В Донецкой области направили более 50 млн гривен на оборону
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
18:15
Еще трое жителей Донетчины пострадали
18:05
В Краматорской ГВА опровергли информацию о размещении военных в одном из местных медзаведений
17:56
В Сухановке спасатели ликвидировали последствия атаки армии РФ: спасатели эвакуировали семь человек
17:47
Минфин РФ снизил прогноз по нефтегазовым доходам: детали
17:07
Германия восстановила повреждённую РЛС Patriot для Украины
16:48
ВСУ уничтожили редкую БМП-3 «Кактус» под Катериновкой
16:36
Война спровоцировала нашествие саранчи — Госпродпотребслужба Украины
16:09
В прифронтовом Родинском продолжается эвакуация людей: в городе нет воды и света
все новости
ВИДЕО
Пожар после атаки дронов в Ростовской области РФ. Фото: ВЧК-ОГПУ/Тelegram Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами
08 августа, 09:22
Последствия ночного обстрела города Доброполье Покровского района Донецкой области войсками РФ. Фото: Доброполье Инфо/Тelegram Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары
08 августа, 08:45
Винокуров рассказал о ситуации в Покровске. Фото: скриншот В Покровске ситуация сложная, все дороги контролируются российскими дронами
07 августа, 21:33
ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time
07 августа, 15:57
Владимир Путин. Фото: ТАСС Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
07 августа, 15:47
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
07 августа, 13:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор