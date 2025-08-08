На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення

Ілюстративне фото

В угрупованні «ЛНР» опублікували базу даних українських дітей для усиновлення. Дитину можна вибрати за кольором очей та волосся. Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Зазначається, що в базі, яка опублікована на сайті «Міносвіти ЛНР», містяться дані про 294 дітей віком до 17 років.

Опубліковано їх імена та фотографії, описано характери та захоплення. Дітей можна відібрати за статтю, віком, кольором очей та волосся, а ще за наявності братів та сестер.

«Те, як вони описують наших дітей, нічим не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має зупинити», — заявив Микола Кулеба, який звернув увагу на базу даних.

Він зазначив, що більшість дітей у базі «народилися до окупації Луганщини та мали українське громадянство, батьків деяких убили саме окупаційні власті, іншим просто зробили російські документи, щоби легалізувати викрадення».