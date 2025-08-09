Зеленский: Украина не передаст свои территории России

Президент Украины Владимир Зеленский в утреннем обращении заявил, что Киев не согласится на передачу оккупированных территорий и любые мирные инициативы без участия Украины не будут иметь силы. Завершить войну должна Россия, поскольку она начала конфликт и затягивает его.

«Эту войну необходимо завершить, и сделать это должна Россия. Она ее начала и продолжает затягивать, игнорируя любые дедлайны», — отметил Зеленский.

По его словам, вопрос территориальной целостности Украины закреплен в Конституции, и Киев не намерен отступать от этих положений. «Мы не будем дарить свою землю оккупантам», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам, которые могут привести к установлению мира, однако любые решения, принятые без участия Киева, он назвал «мертвыми». Президент заявил о готовности сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и другими международными партнерами для достижения долгосрочного мира.

Напомним, в Белом доме подтвердили подготовку встречи Путина и Трампа в конце следующей недели.