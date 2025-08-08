Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

08 августа 2025, 19:59

В Белом доме подтвердили подготовку встречи Путина и Трампа на следующей неделе

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина запланирована на конец следующей недели. Сейчас среди возможных вариантов места проведения рассматривают несколько стран. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает Sky News.

По словам высокопоставленного чиновника, место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим. Дальнейшие детали и логистика пока неясны.

В издании заявили, что точная дата все еще не ясна, и пока неизвестно, будет ли участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Источник сообщил, что россияне передали США перечень требований относительно потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от украинцев и европейских союзников. При этом, украинцы давно заявили, что не уступят ни одной территории, которую Россия незаконно захватила.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 6 августа заявил о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже «на следующей неделе».

