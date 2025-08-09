Зеленський: Україна не передасть свої території Росії

Президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні заявив, що Київ не погодиться на передачу окупованих територій, і будь-які мирні ініціативи без участі України не матимуть сили. Завершити війну має Росія, оскільки вона розпочала конфлікт і затягує його.

«Цю війну необхідно завершити, і зробити це має Росія. Вона її почала і продовжує затягувати, ігноруючи будь-які дедлайни», — зазначив Зеленський.

За його словами, питання територіальної цілісності України закріплене у Конституції, і Київ не має наміру відступати від цих положень. «Ми не даруватимемо свою землю окупантам», — наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна готова до переговорів, які можуть призвести до встановлення миру, проте будь-які рішення, ухвалені без участі Києва, він назвав «мертвими». Президент заявив про готовність співпрацювати із президентом США Дональдом Трампом та іншими міжнародними партнерами для досягнення довгострокового миру.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наприкінці наступного тижня.