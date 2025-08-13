Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон — CNN

Военная база США Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Фото: USAF

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных представителей Белого дома.

По данным телеканала, организаторы саммита сначала выбрали Анкоридж, а потом остановились на Объединенной базе ВВС и армии США Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города, потому что только она могла бы удовлетворить требованиям безопасности встречи.

При этом Белый дом надеялся избежать ситуации, когда Путин с российской делегацией оказываются на территории американского военного объекта, отмечает CNN.

Также стало известно, что в день встречи Путина и Трампа на Аляске закроют небо над Анкориджем.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа.