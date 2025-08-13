Путін і Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон — CNN

Військова база США Елмендорф-Річардсон на Алясці. Фото: USAF

Володимир Путін та Дональд Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на двох неназваних представників Білого дому.

За даними телеканалу, організатори саміту спочатку обрали Анкорідж, а потім зупинилися на Об'єднаній базі ВПС та армії США Елмендорф-Річардсон на північній околиці міста, бо тільки вона могла б задовольнити вимогам безпеки зустрічі.

При цьому Білий дім сподівався уникнути ситуації, коли Путін із російською делегацією опиняються на території американського військового об'єкту, зазначає CNN.

Також стало відомо, що у день зустрічі Путіна та Трампа на Алясці закриють небо над Анкоріджем.

Раніше повідомлялося, що зустріч Трампа та Путіна запланована на 15 серпня.