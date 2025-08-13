США готовят «очень серьезные последствия» в случае отказа Путина от мира

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Владимир Путин столкнется с «очень серьезными последствиями», если на предстоящем саммите на Аляске откажется прекратить боевые действия в Украине.



«Последствия будут очень серьезными», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста на брифинге. Запись его слов Белый дом опубликовал на платформе X.

Трамп допустил, что в случае успешных переговоров с Путиным возможно проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.



«Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу организовать вторую — между Путиным, Зеленским и мной, если они будут заинтересованы в моем участии», — отметил он.



Американский лидер также подчеркнул, что при отсутствии «необходимых ответов» от Путина в ходе переговоров о следующей встрече речи не пойдет.

Напомним, Киев озвучил пять условий для прекращения войны.