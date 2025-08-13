США готують «дуже серйозні наслідки» у разі відмови Путіна від миру

Президент США Дональд Трамп попередив, що Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо на саміті, що відбудеться на Алясці, відмовиться припинити бойові дії в Україні.



«Наслідки будуть дуже серйозними», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналіста на брифінгу. Запис його слів Білий дім опублікував на платформі X.

Трамп припустив, що у разі успішних переговорів із Путіним можливе проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського.



«Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу організувати другу — між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони будуть зацікавлені в моїй участі», — зазначив він.



Американський лідер також підкреслив, що за відсутності «необхідних відповідей» від Путіна під час переговорів про наступну зустріч мови не піде.

Нагадаємо, Київ озвучив п'ять умов для припинення війни.