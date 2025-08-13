Киев озвучил требования для прекращения войны — Politico

Издание Politico раскрыло перечень ключевых условий, которые Украина выдвигает для возможного мирного урегулирования войны. В публикации отмечается, что Киев настаивает на пяти принципиальных пунктах:



1. Перемирие без потери территорий — прекращение огня возможно лишь до начала переговоров о границах. Вывод украинских войск из Донбасса не рассматривается.



2. Репарации от России — компенсация ущерба, нанесенного войной. По оценкам, убытки составляют от 500 млрд до 1 трлн долларов.



3. Гарантии безопасности — четкая перспектива вступления Украины в НАТО и ЕС, продолжение военной поддержки Запада и отказ от идеи принудительной демилитаризации страны.



4. Сохранение санкций — продление и усиление ограничительных мер против России как инструмента сдерживания дальнейшей агрессии.



5. Возвращение пленных и депортированных детей — по украинским данным, речь идет примерно о 20 тысячах несовершеннолетних, вывезенных с оккупированных территорий.

Напомним, МИД РФ заявило, что Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.