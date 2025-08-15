Белый дом показал график Трампа: встреча с Путиным продлится почти семь часов

Трамп вылетел из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп на борту президентского борта ответил на вопросы журналистов перед вылетом на Аляску.

«Владимир Путин хотел забрать всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас забирал всю Украину. Но он этого не сделает», — сказал Трамп.

Он заявил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса.

По словам президента США, он хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвует в решении украинского конфликта ради спасения жизней.

«Украина не войдет в НАТО, но гарантии безопасности могут быть предоставлены при участии Европы и других стран», — отметил он.

Трамп подчеркнул: «Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол».

Белый дом показал график Трампа — саммит с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени, а закончится около 5 утра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня он ждет доклад разведки о текущих намерениях России и ее подготовке к встрече на Аляске.

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку», — сказал он.