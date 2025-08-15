Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Белый дом показал график Трампа: встреча с Путиным продлится почти семь часов

15 августа 2025, 17:20

Белый дом показал график Трампа: встреча с Путиным продлится почти семь часов

Трамп вылетел из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным. Фото: ABC News Трамп вылетел из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп на борту президентского борта ответил на вопросы журналистов перед вылетом на Аляску.

«Владимир Путин хотел забрать всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас забирал всю Украину. Но он этого не сделает», — сказал Трамп.

Он заявил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса.

По словам президента США, он хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвует в решении украинского конфликта ради спасения жизней.

«Украина не войдет в НАТО, но гарантии безопасности могут быть предоставлены при участии Европы и других стран», — отметил он.

Трамп подчеркнул: «Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол».

Белый дом показал график Трампа — саммит с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени, а закончится около 5 утра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня он ждет доклад разведки о текущих намерениях России и ее подготовке к встрече на Аляске. 

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку», — сказал он. 

17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
08:27
Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области
16:24
Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают
16:16
На ВОТ Донетчины первоклассников в 10 раз меньше, чем в 2013
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
18:16
Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
11:50
Из-за атаки беспилотников в оккупированной Горловке погибла женщина, два человека ранены
11:10
В Лисичанске оккупанты без предупреждения отключают многоэтажки от газа – ОВА
10:14
Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины
09:23
РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
все новости
