Білий дім показав графік Трампа: зустріч із Путіним триватиме майже сім годин

Трамп вилетів із Вашингтона на Аляску для зустрічі з Путіним. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп на борту президентського борту відповів на запитання журналістів перед вилітом на Аляску.

«Володимир Путін хотів забрати всю Україну. Якби я не був президентом, він би прямо зараз забирав усю Україну. Але він цього не зробить», — сказав Трамп.

Він заявив, що на Росію чекають «важкі економічні наслідки», якщо саміт на Алясці не принесе прогресу.

За словами президента США, він хотів би сфокусуватися на проблемах своєї країни, але бере участь у вирішенні українського конфлікту задля порятунку життів.

«Україна не увійде до НАТО, але гарантії безпеки можуть бути надані за участю Європи та інших країн», — зазначив він.

Трамп наголосив: «Я не збираюся вести переговори від імені Києва, я тут, щоб посадити всіх за стіл».

Білий дім показав графік Трампа — саміт із Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом, а закінчиться близько 5 години ранку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні він чекає на доповідь розвідки про поточні наміри Росії та її підготовку до зустрічі на Алясці.

«Справді високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та змістовної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час закінчувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку», — сказав він.