Президент США сообщил Зеленскому о желании Путина получить весь Донбасс — Bloomberg

Трамп уведомил Зеленского о том, что Путин хочет получить весь Донбасс

Трамп передал Зеленскому, что Путин хочет получить весь Донбасс. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

По данным СМИ, при этом президент США подчеркнул, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.

Теперь, сообщил источник издания, в Европе беспокоятся, что Трамп, который хочет побыстрее заключить мирное соглашение, будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

Газета The Wall Street Journal еще 8 августа со ссылкой на источники писала, что Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. Линия фронта в других регионах будет заморожена.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп.