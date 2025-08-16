Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, а не просто перемирие — Axios

Глава Кремля Владимир Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, сообщил Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп.

Об этом в социальной сети Х написал журналист издания Axios Барак Равид.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — передает представитель СМИ со ссылкой на источник слова Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины и европейскими политиками.

Напомним, что президенты Украины и США провели сегодня «длительный и содержательный разговор». Сначала Зеленский и Трамп беседовали «один на один», а затем к ним подключились европейские лидеры. В общей сложности говорили более полутора часов и примерно час — с Трампом.

«Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по трехсторонней встрече “Украина – Америка – Россия”», — отметил Зеленский.

Все детали по окончанию войны Зеленский собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник, 18 августа.