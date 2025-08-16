Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

16 августа 2025, 14:26

Глава Кремля Владимир Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, сообщил Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп.

Об этом в социальной сети Х написал журналист издания Axios Барак Равид.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — передает представитель СМИ со ссылкой на источник слова Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины и европейскими политиками.

Напомним, что президенты Украины и США провели сегодня «длительный и содержательный разговор». Сначала Зеленский и Трамп беседовали «один на один», а затем к ним подключились европейские лидеры. В общей сложности говорили более полутора часов и примерно час — с Трампом.

«Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по трехсторонней встрече “Украина – Америка – Россия”», — отметил Зеленский.

Все детали по окончанию войны Зеленский собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник, 18 августа.

Владимир Путин Дональд Трамп прекращение огня Владимир Зеленский
Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, а не просто перемирие — Axios
Россияне снова ударили по клубу в поселке Райское Дружковской громады Краматорского района. Фото: Дружковка Инфо Поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады подверглись российскому обстрелу
16 августа, 13:09
Российская ракета пробила крышу пятиэтажного дома в Доброполье и застряла в квартире. Фото: Доброполье info В Доброполье российская ракета пробила крышу пятиэтажки и застряла в квартире
16 августа, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп и Путин обсуждали вопросы обмена территориями — Fox News
16 августа, 09:22
Россияне нанесли удар по центральному рынку в Сумах, в городе сильный пожар Россияне нанесли удар по центральному рынку в Сумах, в городе сильный пожар
15 августа, 17:59
На Лиманском направлении оккупанты остались без воды, связи и дронов — ГУР На Лиманском направлении оккупанты остались без воды, связи и дронов — ГУР
15 августа, 16:57
Украинские военные в Покровске. Фото: кадр из видео Украинские войска зачистили Покровск от российских ДРГ – ВСУ
15 августа, 16:56
