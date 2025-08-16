Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg

Трамп повідомив Зеленського про те, що Путін хоче отримати весь Донбас

Трамп передав Зеленському, що Путін хоче отримати весь Донбас. Про це пише американське видання Bloomberg.

За даними ЗМІ, при цьому президент США наголосив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією.

Тепер, повідомило джерело видання, в Європі турбуються, що Трамп, який хоче якнайшвидше укласти мирну угоду, чинитиме тиск на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки.

Газета The Wall Street Journal ще 8 серпня з посиланням на джерела писала, що Володимир Путін готовий погодитись на припинення вогню, якщо Україна виведе війська із Донецької області. Лінію фронту в інших регіонах буде заморожено.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін надає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, розповів Володимиру Зеленському і лідерам країн НАТО під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп.