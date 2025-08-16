Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg

16 серпня 2025, 15:52

Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg

Трамп повідомив Зеленського про те, що Путін хоче отримати весь Донбас Трамп повідомив Зеленського про те, що Путін хоче отримати весь Донбас

Трамп передав Зеленському, що Путін хоче отримати весь Донбас. Про це пише американське видання Bloomberg.

За даними ЗМІ, при цьому президент США наголосив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією.

Тепер, повідомило джерело видання, в Європі турбуються, що Трамп, який хоче якнайшвидше укласти мирну угоду, чинитиме тиск на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки.

Газета The Wall Street Journal ще 8 серпня з посиланням на джерела писала, що Володимир Путін готовий погодитись на припинення вогню, якщо Україна виведе війська із Донецької області. Лінію фронту в інших регіонах буде заморожено.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін надає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, розповів Володимиру Зеленському і лідерам країн НАТО під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Донбас Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
усі новини
17:00
Росія може посилити удари по Україні
16:25
Трамп та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України поза НАТО — CNN
16:24
ЗСУ вже другий день мають успіхи в районі Добропілля та Покровська — Зеленський
15:58
У Волгограді РФ в районі НПЗ видно стовп чорного диму — ЗМІ
15:52
Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg
15:10
У Зеленського «не чули» про домовленості Трампа та Путіна щодо повітряного перемир'я
14:59
Дрони атакували Бєлгород РФ: двоє поранених
14:26
Путін віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, а не просто перемир'ю — Axios
13:47
Вночі росіяни вдарили по прифронтовій Костянтинівці
13:25
Зеленський розповів деталі розмови із Трампом
13:09
Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
13:07
Війська РФ захопили село Попов Яр у Донецькій області
12:00
Зеленський зустрінеться з Трампом у США: дата
11:30
Трамп зможе бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна в майбутньому
11:23
Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі
10:40
У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
10:20
Пошкоджено будинки, адмінбудівлі та лінії електропередач: в ОВА показали наслідки ударів росіян по Донеччині
09:44
Журналісти запитали Путіна, коли він припинить вбивати українців
09:22
Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
08:38
РФ вдарила балістикою та дронами: ППО збила 61 ціль
усі новини
ВІДЕО
Росіяни знову вдарили по клубу у селищі Райське Дружківської громади Краматорського району. Фото: Дружківка Інфо Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
16 серпня, 13:09
Російська ракета пробила дах п'ятиповерхового будинку у Добропіллі та застрягла у квартирі. Фото: Добропілля info У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
16 серпня, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
16 серпня, 09:22
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
15 серпня, 17:59
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
15 серпня, 16:57
Українські військові у Покровську. Фото: кадр із відео Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
15 серпня, 16:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір