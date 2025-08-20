До минимальных значений за лето упала скорость продвижения войск РФ в Украине

Российские войска за прошлую неделю захватили 75,7 кв. километров территории Украины. Это минимальная скорость продвижения за три летних месяца, свидетельствуют данные украинского OSINT-проекта DeepState, передает «Агентство Новости».

Отмечается, что продвижение ВС РФ резко затормозилось накануне встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Военные аналитики связали замедление наступления с тем, что российские войска уперлись в линии обороны и сосредоточились на захвате крупных городов.

На протяжении лета российской армии удавалось захватывать от 92 до 225 кв. км в неделю, а за прошлую неделю под контроль России перешло 75,7 кв. км. Это минимум с середины мая, свидетельствуют данные DeepState.

Основное продвижение было зафиксировано под Покровском — 32 кв. км. Эта цифра могла бы быть еще больше, но в середине недели ВСУ удалось остановить прорыв российских войск в районе Доброполья, вернув около 12 кв. км территории.

Уже в воскресенье украинские источники опубликовали видео с северной части выступа: в селе Золотой Колодезь украинские военные позировали с флагами, в Веселом роботизированная платформа и бронетехника обстреливали российскую пехоту.

Оба села зачищены украинскими военными, сообщают украинские источники. Z-блогер Юрий Котенок также написал о возвращении сел под контроль ВСУ. Можно говорить о постепенной ликвидации выступа, считает военный аналитик Ян Матвеев.

Матвеев в беседе с «Агентством» также не исключил, что россияне уперлись в плотную оборону ВСУ. По его мнению, происходящее может выглядеть и как тактическая пауза.