21 августа 2025, 10:27

В результате атаки РФ во Львове повреждены десятки домов, есть погибший и раненые

Во Львове есть погибший и раненые в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Во Львове есть погибший и раненые в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

Взрывы во Львове раздавались в ночь на 21 августа во время комбинированной атаки РФ ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. От российского обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

Городской голова Львова Андрей Садовый по состоянию на 8:37 сообщил, что подтверждена гибель одного человека от российского удара. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, другие мужчина и женщина — в состоянии средней тяжести.

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами. Опять, как и месяц назад, прилетело на улице Елены Степановны», — отметил Андрей Садовый.

По его словам, взрывной волной были повреждены окна и крыши десятков домов, а также поступила информация о возгорании в других локациях.

На момент публикации новости подтверждена гибель одного человека и известно о трех пострадавших. Один из мужчин в тяжелом состоянии находится в операционной, другого в состоянии средней тяжести с ранениями грудной клетки и ноги обследуют медики. Третья пострадавшая — женщина с поверхностной раной грудной клетки, гематомами и ушибом легких — находится в состоянии средней тяжести в больнице святого Пантелеймона.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:24 рассказали, что во время массированной атаки на Львов попадания были зафиксированы в нескольких локациях разных районов города. От ударов были повреждены частные и нежилые дома, а также транспортные средства.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил, что во время атаки на Львов погиб один человек, получили травмы по меньшей мере двое и были повреждены десятки жилых домов. По состоянию на 09:05 глава ОВА опубликовал информацию о повреждении 26 жилых домов, одного детского сада и административных зданий предприятия и судебной администрации. Жители 11 квартир на момент публикации материала нуждаются в отселении.

Ранее сообщалось, что Россия ночью нанесла массированный комбинированный удар по всей Украине. В Павлоградском районе Днепропетровской области повреждены газораспределительная станция и газохранилище. Для атаки использовались дроны-камикадзе «Герань». Также сообщалось о взрывах в Запорожье, Луцке, Львове, о детонациях в Черкасской и Киевской областях.

