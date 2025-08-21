Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

21 серпня 2025, 10:26

Внаслідок атаки РФ у Львові пошкоджено десятки будинків, є загиблий та поранені

У Львові є загиблий та поранені внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС У Львові є загиблий та поранені внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

Вибухи у Львові лунали в ніч проти 21 серпня під час комбінованої атаки РФ ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Від російського обстрілу загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Міський голова Львова Андрій Садовий станом на 8:37 повідомив, що підтверджено загибель однієї людини від російського удару. Один із постраждалих чоловіків перебуває у тяжкому стані, інші чоловік та жінка – у стані середньої тяжкості.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вулиці Олени Степанівни», – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та дахи десятків будинків, а також надійшла інформація про спалах в інших локаціях.

На момент публікації новини підтверджено загибель однієї людини та відомо про трьох постраждалих. Один із чоловіків у тяжкому стані перебуває в операційній, іншого у стані середньої тяжкості з пораненнями грудної клітки та ноги обстежують медики. Третя постраждала — жінка з поверхневою раною грудної клітки, гематомами та забиттям легень — перебуває у стані середньої тяжкості у лікарні святого Пантелеймона.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 8:24 розповіли, що під час масованої атаки на Львів влучання були зафіксовані у кількох локаціях різних районів міста. Від ударів було пошкоджено приватні та нежитлові будинки, а також транспортні засоби.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив, що під час атаки на Львів загинула одна людина, отримали травми щонайменше двоє та пошкоджено десятки житлових будинків. Станом на 09:05 глава ОВА опублікував інформацію про пошкодження 26 житлових будинків, одного дитячого садка та адміністративних будівель підприємства та судової адміністрації. Мешканці 11 квартир на момент публікації матеріалу потребують відселення.

Раніше повідомлялося, що Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по всій Україні. У Павлоградському районі Дніпропетровської області пошкоджено газорозподільну станцію та газосховище. Для атаки використовувалися дрони-камікадзе «Герань». Також повідомлялося про вибухи у Запоріжжі, Луцьку, Львові, про детонації у Черкаській та Київській областях.

Інше
Загиблі Поранені Львів атака РФ на Україну
