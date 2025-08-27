В Вашингтоне надеются, что война в Украине закончится до конца текущего года — Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: CNN

Специальный представитель Дональд Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News анонсировал скорую встречу с украинскими представителями, которая должна состояться в Нью-Йорке.

Также он отметил, что американцы якобы ежедневно разговаривают с россиянами, а США надеются завершить войну в Украине до конца 2025 года. Владимир Путин, по его словам, на Аляске заявлял о «желании мира и завершения войны».

Стив Уиткофф утверждает, что встреча с представителями из Украины должна состояться в Нью-Йорке.

В США надеются, что война завершится уже до конца текущего года, отметил чиновник.

Официальный Вашингтон планирует осуществить в течение этой недели ряд встреч по урегулированию конфликтов в мире. В частности спецпредставитель Дональда Трампа вспомнил о Секторе Газа, Иране и Израиле, а также российско-украинской войне. Все эти конфликты американцы хотят остановить уже в 2025 году.

«Мы надеемся урегулировать их до конца этого года», — отметил Уиткофф.

Предстоящую встречу с украинской стороной в Нью-Йорке спецпредставитель Трампа назвал «важным сигналом».

«Я встречаюсь с украинцами на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно разговариваем с россиянами», — заявил Уиткофф.

Напомним, ранее Стив Уиткофф заявил, что «на первой встрече на Аляске русские почти сразу пошли на уступки. Эти уступки отчасти помогли нам понять, сможем ли мы увидеть, что русские готовы быть сговорчивее».