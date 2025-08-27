У Вашингтоні сподіваються, що війна в Україні закінчиться до кінця поточного року — Віткофф

Стів Віткофф. Фото: CNN

Спеціальний представник Дональд Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю американському телеканалу Fox News анонсував скору зустріч із українськими представниками, яка має відбутися у Нью-Йорку.

Також він зазначив, що американці нібито щодня розмовляють із росіянами, а США сподіваються завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Володимир Путін, за його словами, на Алясці заявляв про «бажання миру та завершення війни».

Стів Віткофф стверджує, що зустріч із представниками України має відбутися в Нью-Йорку.

У США сподіваються, що війна завершиться вже до кінця поточного року, зазначив чиновник.

Офіційний Вашингтон планує здійснити протягом цього тижня низку зустрічей щодо врегулювання конфліктів у світі. Зокрема спецпредставник Дональда Трампа згадав про Сектор Газа, Іран та Ізраїль, а також російсько-українську війну. Усі ці конфлікти американці хочуть зупинити вже у 2025 році.

«Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року», — зазначив Віткофф.

Майбутню зустріч із українською стороною в Нью-Йорку спецпредставник Трампа назвав «важливим сигналом».

«Я зустрічаюся з українцями цього тижня у Нью-Йорку, і це є важливим сигналом. Ми щодня розмовляємо з росіянами», — заявив Віткофф.

Нагадаємо, раніше Стів Віткофф заявив, що «на першій зустрічі на Алясці росіяни майже відразу пішли на поступки. Ці поступки частково допомогли нам зрозуміти, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути зговірливішими».