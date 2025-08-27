Дроны атаковали военный завод в Ростове-на-Дону: там возник пожар

На фото: архивный снимок завода «Гранит», rotoday

Оборонный завод «Гранит» атакован БПЛА в российском Ростове-на-Дону. На территории предприятия возник пожар. Об этом сообщили источники издания ASTRA.

Отмечается, что вечером 26 августа беспилотники атаковали Первомайский район Ростова-на-Дону. По данным источников издания в экстренных службах региона, в Чкаловском микрорайоне один БПЛА упал на территорию частного оборонного завода «Гранит», возник пожар, который быстро был потушен.

В одном из зданий на территории завода выбиты окна. Другие последствия неизвестны. Пострадавших нет.

Местные жители рано утром 27 августа в местных чатах также сообщили, что территория у «Гранита» была оцеплена, проход и проезд был закрыт. О дыме и взрывах в районе Осеннего парка, рядом с которым находится завод, в ночь на среду также сообщали жители Ростова.

ПАО «Гранит» — частный оборонный завод, расположенный в Ростове-на-Дону. Согласно открытым данным, предприятие занимается производством электронных вакуумных ламп, трубок и прочих вакуумных приборов. Продукция завода используется в авиации и при производстве систем ПВО.