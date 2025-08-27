Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Дроны атаковали военный завод в Ростове-на-Дону: там возник пожар

27 августа 2025, 11:59

Дроны атаковали военный завод в Ростове-на-Дону: там возник пожар

На фото: архивный снимок завода «Гранит», rotoday На фото: архивный снимок завода «Гранит», rotoday

Оборонный завод «Гранит» атакован БПЛА в российском Ростове-на-Дону. На территории предприятия возник пожар. Об этом сообщили источники издания ASTRA.

Отмечается, что вечером 26 августа беспилотники атаковали Первомайский район Ростова-на-Дону. По данным источников издания в экстренных службах региона, в Чкаловском микрорайоне один БПЛА упал на территорию частного оборонного завода «Гранит», возник пожар, который быстро был потушен. 

В одном из зданий на территории завода выбиты окна. Другие последствия неизвестны. Пострадавших нет. 

Местные жители рано утром 27 августа в местных чатах также сообщили, что территория у «Гранита» была оцеплена, проход и проезд был закрыт. О дыме и взрывах в районе Осеннего парка, рядом с которым находится завод, в ночь на среду также сообщали жители Ростова.

ПАО «Гранит» — частный оборонный завод, расположенный в Ростове-на-Дону. Согласно открытым данным, предприятие занимается производством электронных вакуумных ламп, трубок и прочих вакуумных приборов. Продукция завода используется в авиации и при производстве систем ПВО.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожар Россия Ростов-на-Дону атака дронов военный завод
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
10:54
В Джанкое и Красногвардейском зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре
09:01
Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко
07:18
Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ
18:34
На оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет: над его разработкой работает РПЦ – ОВА
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
10:59
Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
08:33
Оккупанты подорвались, пытаясь снять украинский флаг в Олешках
13:24
Украина объединяет: из оккупации поздравили с Днем независимости
11:42
На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
все новости
12:27
Константиновка под российским обстрелом: горит «Космос»
12:24
РФ обстреляли Краматорск дронами: есть тяжелораненый
11:59
Дроны атаковали военный завод в Ростове-на-Дону: там возник пожар
11:57
ВСУ дронами подорвали здания с российскими военными на Лиманском направлении: кадры
11:39
Представители РФ вынесли мирное предложение по Донецкой области — Уиткофф
11:37
Армия РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях
11:17
Российские войска продвинулись под Покровском и Лиманом – DeepState
10:59
Оккупанты обстреляли обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
10:14
РФ атаковала 11 населенных пунктов Донетчины за сутки: много повреждений
10:07
В Вашингтоне надеются, что война в Украине закончится до конца текущего года — Уиткофф
09:43
В результате обстрела Покровска ранены два человека
09:30
Силы ПВО сбили 74 БПЛА над Украиной
09:21
Украинская армия продвинулась в Луганской области – ISW
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
09:06
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погибли два человека, еще 12 – ранены
08:55
На шахте «Добропольская» ликвидировали пожар после российского обстрела
08:54
Войска России ударили по Херсону: один человек погиб, еще три – ранены
07:23
Сделка с судом: Сергей Тищенко может избежать наказания по делу о хищении нефтепродуктов Курченко — СМИ
22:50
ВСУ подбили танки и уничтожили пушки российской армии на Торецком направлении
все новости
ВИДЕО
Российские войска продолжают обстреливать Константиновку. Архивное фото Константиновка под российским обстрелом: горит «Космос»
27 августа, 12:27
Подрыв здания с оккупантами на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами подорвали здания с российскими военными на Лиманском направлении: кадры
27 августа, 11:57
Стив Уиткофф. Фото: CNN Представители РФ вынесли мирное предложение по Донецкой области — Уиткофф
27 августа, 11:39
Стив Уиткофф. Фото: CNN В Вашингтоне надеются, что война в Украине закончится до конца текущего года — Уиткофф
27 августа, 10:07
Иллюстративное фото Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
27 августа, 09:17
Удар по российской пушке на Торецком направлении. Фото: кадр из видео ВСУ подбили танки и уничтожили пушки российской армии на Торецком направлении
26 августа, 22:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор