Дрони атакували військовий завод у Ростові-на-Дону: там виникла пожежа

На фото: архівний знімок заводу «Граніт», rotoday

Оборонний завод «Граніт» атакований БПЛА у російському Ростові-на-Дону. На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Наголошується, що ввечері 26 серпня безпілотники атакували Первомайський район Ростова-на-Дону. За даними джерел видання в екстрених службах регіону, у Чкаловському мікрорайоні один БПЛА впав на територію приватного оборонного заводу «Граніт», виникла пожежа, яка швидко була загашена.

В одній із будівель на території заводу вибиті вікна. Інші наслідки невідомі. Постраждалих немає.

Місцеві жителі рано вранці 27 серпня у місцевих чатах також повідомили, що територія біля «Граніту» була оточена, прохід та проїзд було закрито. Про дим та вибухи в районі Осіннього парку, поряд з яким знаходиться завод, у ніч проти середи також повідомляли жителі Ростова.

ПАТ «Граніт» — приватний оборонний завод, розташований у Ростові-на-Дону. Згідно з відкритими даними, підприємство займається виробництвом електронних вакуумних ламп, трубок та інших вакуумних приладів. Продукція заводу використовується в авіації та при виробництві систем ППО.