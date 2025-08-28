Росіяни атакували ракетами та дронами Костянтинівку: багато руйнувань — МВА

Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині 28 серпня. Фото: МВА

У четвер, 28 серпня, російські війська вкотре атакували місто Костянтинівку Донецької області, використавши різні види озброєння. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Він зазначив, що ракетним ударом із реактивної системи залпового вогню «Смерч» було пошкоджено фасад дитячого садка та три фасади багатоквартирних будинків.

Менш як за дві години противник атакував місто FPV-дроном. На цей раз під удар потрапив будинок культури — пошкоджено його фасад. І майже одночасно FPV-дрон атакував фасад багатоквартирного будинку та фасади магазинів.

«Постраждалих внаслідок сьогоднішніх атак немає, проте обстріли призводять до постійних руйнувань об'єктів», — заявив Горбунов.

Ще одним об'єктом атаки FPV-дроном став фасад навчального закладу. Постраждалих на місці удару не виявлено.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 серпня російські окупаційні війська вдарили двома ракетами «Іскандер» по Слов'янську Донецької області. В результаті постраждали чотири особи.