Россияне ударили «Искандерами» по Славянску: несколько человек ранены

28 августа 2025, 08:57

Последствия российского удара по Славянску в ночь на 28 августа. Фото: ГВА Последствия российского удара по Славянску в ночь на 28 августа. Фото: ГВА

Ночью 28 августа российские оккупационные войска ударили ракетами «Искандер» по Славянску Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Ночью враг нанес удары по нашему городу. Около 03:00 раздались два мощных взрыва. "Искандеры"», — написал он на своей странице в социальной сети. 

По словам начальника ГВА, первая ракета ударила по летней площадке ресторана гостиницы «Украина» на улице Шевченко.

Второй удар пришёлся по переулку Андреевскому.

В результате атак повреждены и разрушены: 

  • 35 многоэтажных домов 
  • 2 частные дома
  • 6 автомобилей
  • учреждение образования. 
  • 8 инфраструктурных объектов

«К сожалению, ранены четыре жителя нашей громады», — отметил Вадим Лях.

Ранее сообщалось, что после полудня в среду, 27 августа, российские оккупационные войска нанесли четыре авиаудара по городу Константиновка Краматорского района Донецкой области. В результате атак были повреждены и разрушены множество зданий.

Славянск Обстрел Искандер войска РФ
