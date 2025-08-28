Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами

Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины

В Запорожье сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который оборудовал тайники со взрывчаткой для будущих терактов. По данным следствия, российские кураторы доставляли ему самодельные взрывные устройства при помощи дронов.



Фигурантом оказался 68-летний житель прифронтового поселка Приморское. Его дом находился всего в нескольких километрах от линии фронта, и российские беспилотники спокойно сбрасывали туда пакеты со взрывчаткой прямо во двор.



Получив «посылку», агент ехал в Запорожье, где закладывал схроны. Координаты передавал куратору из ФСБ, а заодно отслеживал передвижения украинских военных в сторону южного фронта. Правоохранители несколько недель фиксировали его действия, а задержали именно тогда, когда он пытался оборудовать очередной тайник.

Следствие установило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб через знакомого из оккупированного Токмака, которому СБУ еще в феврале 2024 года заочно объявила подозрение. Позже предателя перевели на «постоянную связь» с офицером ФСБ.



Во время обыска у него изъяли смартфон, через который он получал инструкции. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

