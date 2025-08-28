Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами

28 августа 2025, 13:35

Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами

Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины

В Запорожье сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который оборудовал тайники со взрывчаткой для будущих терактов. По данным следствия, российские кураторы доставляли ему самодельные взрывные устройства при помощи дронов.

Фигурантом оказался 68-летний житель прифронтового поселка Приморское. Его дом находился всего в нескольких километрах от линии фронта, и российские беспилотники спокойно сбрасывали туда пакеты со взрывчаткой прямо во двор.

Получив «посылку», агент ехал в Запорожье, где закладывал схроны. Координаты передавал куратору из ФСБ, а заодно отслеживал передвижения украинских военных в сторону южного фронта. Правоохранители несколько недель фиксировали его действия, а задержали именно тогда, когда он пытался оборудовать очередной тайник.

Следствие установило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб через знакомого из оккупированного Токмака, которому СБУ еще в феврале 2024 года заочно объявила подозрение. Позже предателя перевели на «постоянную связь» с офицером ФСБ.

Во время обыска у него изъяли смартфон, через который он получал инструкции. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Запорожье вынесли приговор местному жителю, который готовил повторные удары по Днепрогэсу.

ТЕГИ

Организации
СБУ
Прочее
агент фсб Разоблачение
Места
Запорожье Приморское
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
10:54
В Джанкое и Красногвардейском зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре
09:01
Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко
07:18
Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ
18:34
На оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет: над его разработкой работает РПЦ – ОВА
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
10:59
Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
все новости
13:35
Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами
13:35
В Киеве из-за российской атаки погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка: 29 августа в столице объявили днем траура
12:55
Готовил повторную атаку на Днепрогэс: житель Запорожья получил 15 лет заключения
12:35
Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары
12:20
Россияне атаковали ракетами и дронами Константиновку: много разрушений — ГВА
11:55
Британский Совет закрыл офис в Киеве после ночной атаки
11:51
ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден
11:29
Армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре Краматорска
11:21
Из-за российского обстрела в Киеве погибли три ребенка: самому младшему было 3 года — Кличко
11:11
Дроны вывели из строя производство на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
11:10
Российская армия продвинулась под Покровском – DeepState
10:32
В Киеве повреждено здание миссии ЕС в Украине из-за российского удара
10:15
Shahed, «Кинжал» «Искандер»: ВСУ рассказали, чем Россия атаковала Киев и Украину ночью 28 августа
09:58
По меньшей мере 8 человек погибли и более 45 ранены из-за российской атаки на Киев
09:56
Российские войска за сутки убили двух и ранили пятерых людей в Донецкой области
09:23
Россия ночью нанесла удар по скоростным поездам «Интерсити+»: возник пожар
09:04
В Самаре горит нефтезавод, остановлены поезда и ограничен мобильный интернет
08:57
Россияне ударили «Искандерами» по Славянску: несколько человек ранены
23:15
В Киеве упал российский дрон: подробности
22:58
Киевляне готовятся к ночи в метро из-за угрозы дронов
все новости
ВИДЕО
Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами
28 августа, 13:35
Последствия атаки на НПЗ в Самарской области. Фото: кадр из видео Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары
28 августа, 12:35
Российский ракетный корабль в Азовском море. Фото: кадр из видео ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден
28 августа, 11:51
Три ребёнка погибли из-за российского удара по Киеву 28 августа. Фото: Виталий Кличко/Тelegram Из-за российского обстрела в Киеве погибли три ребенка: самому младшему было 3 года — Кличко
28 августа, 11:21
Афипский НПЗ. Источник: t.me/kiber_boroshno Дроны вывели из строя производство на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
28 августа, 11:11
В результате российской атаки на Киев по меньшей мере 8 человек погибли и более 45 ранены. Фото: МВД Украины По меньшей мере 8 человек погибли и более 45 ранены из-за российской атаки на Киев
28 августа, 09:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор