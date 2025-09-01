ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье

30 августа в районе села Воскресенка Запорожской области, находящейся под оккупацией, в результате совместной операции Главного управления разведки и Мариупольского Сопротивления был уничтожен командный пункт 35-й армии РФ. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По данным источников, погибли 17 российских офицеров и один рядовой. Именно эти офицеры руководили наступательными действиями на одном из участков Запорожского направления.
Отмечается, что от места удара до подконтрольной Украине территории — чуть более 20 километров. Согласно отчету Генштаба, в тот день Силы обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, а также один пункт управления ВС РФ.
Напомним, в результате ракетного удара 26 августа были ликвидированы восемь офицеров Пограничной службы ФСБ РФ.
