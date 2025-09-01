ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі

30 серпня в районі села Воскресенка Запорізької області, яка перебуває під окупацією, внаслідок спільної операції Головного управління розвідки та Маріупольського Спротиву було знищено командний пункт 35-ї армії РФ. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними джерел, загинуло 17 російських офіцерів і один рядовий. Саме ці офіцери керували наступальними діями на одній з ділянок Запорізького напрямку.



Відзначається, що від місця удару до підконтрольної Україні території — трохи понад 20 кілометрів. Згідно зі звітом Генштабу, того дня Сили оборони України вразили чотири райони зосередження особового складу, а також один пункт управління ЗС РФ.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 26 серпня було ліквідовано вісім офіцерів Прикордонної служби ФСБ РФ.