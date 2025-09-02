Освобождение Удачного и Новоэкономического уменьшит давление на Покровск и Мирноград – ВСУ

Ситуация вблизи Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении есть прогресс для украинских войск. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, освобождение поселков Удачное и Новоэкономическое уменьшит давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию.



«Один поселок с запада (Удачное – ред.), второй – с востока (Новоэкономическое – ред.). Россияне пытались давить со всех сторон – и с запада, и с востока, и с юга, пытались подбираться еще и с севера. Сейчас это давление будет немного ослаблено. Замысел на окружение Покровска и обрезание линии сообщения вокруг него не может реализоваться, несмотря на всю ту невероятную «орду», которую они там собрали», – отметил Трегубов.

Напомним, что 31 августа украинская армия освободила поселок Новоэкономическое.



2 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении поселка Удачное.