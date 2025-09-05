Ночью беспилотники атаковали Дружковскую громаду

Иллюстративное фото

В ночь на 5 сентября российские беспилотники нанесли несколько ударов по Дружковской громаде. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что взрывы были слышны в разных районах города приблизительно с полуночи до половины второго ночи.

По неподтвержденной информации, удары пришлись по микрорайонам Яковлевка, Донской и Колонна.

Кроме того, местные жители сообщили об атаке беспилотника в посёлке Алексеево-Дружковка, где в результате удара ночью пропал свет.

Информация о пострадавших не поступала.