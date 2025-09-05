Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Вночі безпілотники атакували Дружківську громаду

05 вересня 2025, 09:31

Вночі безпілотники атакували Дружківську громаду

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У ніч проти 5 вересня російські безпілотники завдали кількох ударів по Дружківській громаді. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста приблизно з півночі до пів на другу ночі.

За непідтвердженою інформацією, удари припали на мікрорайони Яківлівка, Донський та Колона.

Крім того, місцеві жителі повідомили про атаку безпілотника у селищі Олексієво-Дружківка, де внаслідок удару вночі пропало світло.

Інформація про постраждалих не надходила.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Дружківка атака дронів Дружківська громада
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
усі новини
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
15:02
Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування
15:00
Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
14:55
Іноземні війська в Україні «стануть законною ціллю» — Путін
14:46
Російські війська просунулися у Дніпропетровській та Харківській областях – DeepState
14:27
РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила
13:30
Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
12:57
Колишній азербайджанський МіГ-29 помічений у складі Повітряних сил України
12:35
ЗСУ знищили пункт управління російської армії на Лиманському напрямку
12:24
З'явилося відео спецпризначенців ГУР, які знищили катер, РЛС і окупантів у Чорному морі
12:12
Фронтовий фарт: дрон влучив в авто прикордонників і не вибухнув
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:42
На Закарпатті школяр з ножем планував напасти на школу
11:21
ЗСУ знищили човен з групою російських військових у Херсонській області: кадри
11:18
Голова фермерів Херсонської області загинув у полі через атаку дрона
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
10:40
РФ обстріляла Донецьку область 40 разів за добу: зруйновано будинки, машини та споруди
10:07
Українські морпіхи знищили російські танки та БМП на Покровському напрямку
09:44
Українські війська просунулися на трьох напрямках у Донецькій області – ISW
усі новини
ВІДЕО
Курс бойової підготовки жителів Донецької області. Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
05 вересня, 15:00
ЗСУ показали удари росіян по розвідгрупі РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила
05 вересня, 14:27
Евакуація мешканців Костянтинівки. Фото: ДСНС України Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки
05 вересня, 13:30
Удар по пункту управління ЗС РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління російської армії на Лиманському напрямку
05 вересня, 12:35
Спецпідрозділи ГУР у Чорному морі. З'явилося відео спецпризначенців ГУР, які знищили катер, РЛС і окупантів у Чорному морі
05 вересня, 12:24
Дрон раптово з'явився перед автомобілем прикордонників. Фронтовий фарт: дрон влучив в авто прикордонників і не вибухнув
05 вересня, 12:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір