Вночі безпілотники атакували Дружківську громаду

Ілюстративне фото

У ніч проти 5 вересня російські безпілотники завдали кількох ударів по Дружківській громаді. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста приблизно з півночі до пів на другу ночі.

За непідтвердженою інформацією, удари припали на мікрорайони Яківлівка, Донський та Колона.

Крім того, місцеві жителі повідомили про атаку безпілотника у селищі Олексієво-Дружківка, де внаслідок удару вночі пропало світло.

Інформація про постраждалих не надходила.