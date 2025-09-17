Близкий соратник Путина добровольно покидает Кремль

Иллюстративное фото

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, долгие годы работавший рядом с Владимиром Путиным, принял решение добровольно оставить свой пост. Об этом 17 сентября сообщил российский политолог Аркадий Дубнов, сославшись на информированные источники.



Козак, которому сейчас 66 лет, считается давним соратником Путина — их сотрудничество началось еще в начале 1990-х. В 2020 году, после 12 лет на должности вице-премьера, он перешел в администрацию президента и курировал вопросы взаимодействия со странами СНГ.

По словам Дубнова, 21 февраля 2022 года, на заседании Совбеза Козак стал единственным, кто открыто выступил против военного сценария в отношении Украины. Его выступление длилось около 40 минут, однако в официальную стенограмму и телевизионную версию заседания оно не попало. В первые дни войны он пытался организовать переговоры с Киевом, но они завершились безрезультатно.

Политолог отметил, что Козак предлагал Путину ряд реформ, в том числе в судебной системе, однако все инициативы были отклонены. В текущем году кураторство постсоветского пространства фактически перешло к Сергею Кириенко. По свидетельствам людей из окружения Козака, он тяжело воспринимал свою причастность к происходящему и, несмотря на обещания должности полпреда в Северо-Западном федеральном округе, принял решение покинуть государственную службу.

«Если информация об уходе Козака будет официально подтверждена, это станет уникальным случаем для путинской вертикали власти: столь высокопоставленный чиновник уходит по собственной воле», — подчеркнул Дубнов.