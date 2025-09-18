Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Три мощных взрыва прогремели в Дружковке: зафиксированы обстрелы из РСЗО

18 сентября 2025, 12:39

Дружковка. Последствия российского обстрела Дружковка. Последствия российского обстрела

Сегодня, 18 сентября, в 11:40, в Дружковке прозвучали три мощных взрыва. По предварительной информации, город подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня.

В соседних домах выбило окна, фиксируются перебои со связью и нестабильное электроснабжение. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Новости Донбасса».

По городу — клубы дыма после ударов. Известно о прилетах как в жилых районах, так и в промышленной зоне.

Сообщается о повреждениях в районе «Амбара» и пожарной части, а также о попаданиях по адресам: улица Мира, 10 и улица Космонавтов, 8 и 12.

Последствия обстрела уточняются.

Напомним, вчера, 17 сентября, Дружковка с утра подвергалась массированному обстрелу. Есть раненые.

