Три мощных взрыва прогремели в Дружковке: зафиксированы обстрелы из РСЗО

Дружковка. Последствия российского обстрела

Сегодня, 18 сентября, в 11:40, в Дружковке прозвучали три мощных взрыва. По предварительной информации, город подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня.

В соседних домах выбило окна, фиксируются перебои со связью и нестабильное электроснабжение. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Новости Донбасса».

По городу — клубы дыма после ударов. Известно о прилетах как в жилых районах, так и в промышленной зоне.

Сообщается о повреждениях в районе «Амбара» и пожарной части, а также о попаданиях по адресам: улица Мира, 10 и улица Космонавтов, 8 и 12.

Последствия обстрела уточняются.

Напомним, вчера, 17 сентября, Дружковка с утра подвергалась массированному обстрелу. Есть раненые.