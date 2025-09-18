Три потужні вибухи пролунали в Дружківці: зафіксовано обстріл з РСЗВ

Дружківка. Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 18 вересня, об 11:40, у Дружківці пролунали три потужні вибухи. За попередньою інформацією, місто зазнало обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

У сусідніх будинках вибило вікна, фіксуються перебої зі зв'язком та нестабільне електропостачання. Про це з місця подій повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

По місту — клуби диму після ударів. Відомо про прильоти як у житлових районах, так і у промисловій зоні.

Повідомляється про пошкодження в районі «Амбара» та пожежної частини, а також про влучання за адресами: вулиця Миру, 10 та вулиця Космонавтів, 8 та 12.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, Дружківка зранку зазнавала масованого обстрілу. Є поранені.