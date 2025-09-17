В Дружковке из-за атаки российского дрона пострадала женщина в районе супермаркета

В результате атаки российского дрона в Дружковке сегодня днём возле супермаркета пострадала женщина. Фото: Новости Краматорского района

Сегодня, 17 сентября, около 13:30 российские оккупационные войска атаковали Дружковку FPV-дроном. Об этом сообщает издание «Новости Краматорского района».

Отмечается, что прилет произошел в районе магазина «Чудо-маркет» на проспекте Космонавтов.

«Ранена женщина 1974 года рождения. У нее множественные осколочные ранения и минно-взрывная травма. Потерпевшая госпитализирована», — говорится в сообщении.

Также в результате удара российского дрона был поврежден также торговый киоск.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области. В результате этих атак повреждены здания.