В Дружковке из-за атаки российского дрона пострадала женщина в районе супермаркета

Сегодня, 17 сентября, около 13:30 российские оккупационные войска атаковали Дружковку FPV-дроном. Об этом сообщает издание «Новости Краматорского района».
Отмечается, что прилет произошел в районе магазина «Чудо-маркет» на проспекте Космонавтов.
«Ранена женщина 1974 года рождения. У нее множественные осколочные ранения и минно-взрывная травма. Потерпевшая госпитализирована», — говорится в сообщении.
Также в результате удара российского дрона был поврежден также торговый киоск.
Напомним, российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области. В результате этих атак повреждены здания.
