Диверсия в тылу россиян. В Запорожской области ликвидировано сразу 18 офицеров РФ

На оккупированной части Запорожской области произошла масштабная диверсия, приведшая к значительным потерям среди российских захватчиков. По данным проекта «Хочу жить», в результате инцидента было ликвидировано 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии РФ.



Это произошло 30 августа в районе населенного пункта Воскресенка Запорожской области.



«Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись», — говорится в сообщении.



В списке ликвидированных оказались заместители начальников штабов, офицеры по ракетным войскам, артиллерии, разведке, РЭБ и другим подразделениям. Среди них полковники, подполковники, майоры и другие должностные лица.



